Вильнюс, , 12:41 — REGNUM Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 26 мая, дал свою оценку предложению президента Литвы Гитанаса Науседы снизить подоходный налог на 5%. По мнению министра, такое снижение не означает «солидарность», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламент Литвы сегодня начал обсуждение этого предложения.

«Сейм обратится в правительство за выводами. Формируя свой вывод правительство рассмотрит предложение, оценит и представит своё мнение. Я очень осторожно воспринимаю любые налоговые предложения, особенно в вопросе снижения подоходного налога, поскольку неизвестно, сколько времени продлится пандемия. Мы не можем швыряться деньгами, особенно принимая во внимание, что снижение подоходного налога на 5% — это не солидарность», — сказал Шапока на пресс-конференции.

Он привёл пример: тот сотрудник, чья зарплата составляет 10 тыс. евро, получит 200 евро дополнительного дохода в месяц, а тот, кто только одну тысячу — только 20 евро.

Предложение президента не поддерживает и премьер Саулюс Сквернялис, и лидер правящей коалиции Рамунас Карбаускис, однако ряд профсоюзов работодателей заявили о своей поддержки предложения и подписали меморандум, что гарантируют не снижать зарплату своим работникам, если власти узаконят такое снижение налога.