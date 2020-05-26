Москва, , 12:38 — REGNUM Покупка физической валюты за рубежом российскими банками — это вынужденная мера, потому что Банк России предоставляет валютные займы только в безналичной форме, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя рекордный ввоз в Россию наличных долларов.

«Валюта необходима для того, чтобы в дальнейшем предоставлять ее бизнесу и домашним хозяйствам. Особенно это актуально и напрямую влияет на финансовую устойчивость самого банка в период кризисов, когда спрос на валюту резко взлетает.

Люди скупают валюту в наличной форме, а также изымают валютные депозиты, поэтому происходит резкий отток наличности из банковской системы. Например, только в марте российские граждане сняли с банковских депозитов 315 млрд руб., или 1% всего объема.

Сюда включены в том чисел валютные депозиты. В свою очередь валюты граждане РФ забрали в объеме 5 млрд долларов., что стало рекордным за 10 лет.

Соответственно, если у банка не будет достаточно валюты, а также он не сможет ее занять у коллег, это может грозить жалобами в ЦБ РФ от клиентов, а соответственно штрафами и другими санкциями, применяемыми в таких случаях.

Процесс закупки наличной валюты банками, это обычная история. Когда ее не хватает, кредитные организации обращаются к своим зарубежным коллегам.

Поэтому после пандемии процесс закупки будет происходить в обычном режиме по мере надобности если ликвидности не будет хватать внутри страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российские банки ввезли рекордный объем валюты, Так, в страну ввезено $4,95 млрд. Это почти в 10 раз больше, чем в феврале.

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