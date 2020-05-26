Сеул, , 12:37 — REGNUM С июня 2020 года южнокорейская авиакомпания Jin Air возобновит полёты по пяти международным маршрутам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, со 2 июня компания возобновит полёты по маршруту Инчхон — Бангкок (Таиланд), с 4 июня — по маршруту Инчхон — Тайбей (Тайвань), с 5 июня — по маршруту Инчхон — Нарита (Япония), с 6 июня — по маршруту Инчхон — Ханой (Вьетнам).

Известно, что авиакомпания Jin Air прекратила выполнение регулярных рейсов с апреля текущего года.

Отмечается, что 30 мая компания организует специальный рейс для эвакуации сограждан из Кларка (Филиппины), а 27 и 28 мая — два специальных рейса для эвакуации сограждан из Бангкока (Таиланд).

Как сообщало ИА REGNUM, с июня текущего года авиакомпания Asiana Airlines возобновит перелёты по 13 международным маршрутам, а авиакомпания Korean Air — по 19 маршрутам.