Йошкар-Ола, , 12:35 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в республике до настоящего момента 1155 человек, за минувшие сутки показатель числа выписавшихся стал одним из самых высоких с момента начала наблюдений — выписаны 76 человек. Рекорд по числу выздоровевших пришелся на 29 апреля, когда сразу выписали 193 человека. 10 жителей Марий Эл скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Марий Эл регистрировалось 17 мая — 54 человека.

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