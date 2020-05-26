Киев, , 12:34 — REGNUM Компания «Укртранснафта» жалуется на масштабные незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», которые имеют место в последнее время.

В частности, согласно заявлению компании, обнародованному 26 мая, только в мае обезврежены три незаконные врезки в нефтепровод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Последний случай имел место накануне, 25 мая.

«Во время земляных работ работники «Укртранснафты» обнаружили очередное несанкционированное подключение к нефтепроводу… Несанкционированный отвод пролегал во двор заброшенного здания в г. Бибрка (Львовская обл.) в 1,7 км от нефтепровода. Аварийно-восстановительная бригада общества оперативно ликвидировала злонамеренное повреждение нефтепровода», — говорится в комментарии.

Компания подчеркивает, что после устранения проблемы «Дружба» работает в обычном режиме и «продолжает обеспечивать надежную перекачку нефти для нужд европейских потребителей».

По факту совершения правонарушения по ст. 292 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство.

ИА REGNUM напоминает, что «Укртранснафта» — оператор системы магистральных нефтепроводов Украины, обеспечивает транспортировку нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы и транзитные поставки в страны Восточной и Центральной Европы. Согласно официальной информации, в январе-марте 2020 г. компания транспортировала 4,039 млн тонн нефти, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.