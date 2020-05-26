Москва, , 12:31 — REGNUM После вынужденного закрытия в период карантинных мер в Московской области возобновили работу все сервисные станции и 50 шоу-румов Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Отмечается, что работа автоцентров осуществляется с учетом всех рекомендованных мер предосторожности.

Власти Подмосковья разрешили возобновить работы шоу-румов по продаже авто 25 мая текущего года. Таким образом, большинство российских дилерских центров штутгартской марки и станции технического обслуживания в РФ открыты для посещения.

Стоит отметить, что на начало текущего года дилерская сеть Mercedes-Benz по продаже легковых автомобилей насчитывала 74 дилерских центра и 10 сервисных станций.

Напомним, с января по март этого года российские автолюбители приобрели 10 334 легковых автомобиля марки Mercedes-Benz, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним также, что компания Mercedes-Benz планирует выпустить для авторынка Китая рестайлинговые седаны CLS, базовая версия которых будет укомплектована 1,5-литровым мотором.

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