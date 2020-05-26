Москва, , 12:17 — REGNUM Московский автомобильный рынок в апреле 2020 года стал первым по продажам новых автомобилей Subaru. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в апреле текущего года столичные автолюбители приобрели 18 машин Subaru, что на 86% меньше, чем в апреле прошлого года.

На втором месте по продажам Subaru Подмосковье с результатом 13 проданных автомобилей японской марки (-63%). Второе место в региональном рейтинге занимает Кемеровская область. Там за отчётный период было приобретено 11 машин Subaru — на 26,7% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что с января по апрель текущего года российские автолюбители купили 1557 машин модели Subaru Forester (+10%). Таким образом, данная модель стала лидером марки по продажам авто в России.

Напомним, в апреле текущего года дилеры Subaru в РФ продали 208 машин. Это на 66,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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