Киев, , 12:17 — REGNUM В апреле 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте, вырос на 1,3% и составил $81,4 млрд, сообщили в пресс-службе министерстве финансов Украины.

В ведомстве отметили, что в условиях пандемии активность инвесторов в украинскую экономику была ожидаемо невысокой.

«Из четырёх аукционов, запланированных минфином на апрель, фактически проведён был только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 миллиарда гривен (более $364 млн — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Более половины привлечённых средств выручены от продажи облигаций внутреннего госзайма, номинированных в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трёхмесячным украинским облигациям составила 11,24%. Чуть менее половины средств дали шести‑ и восьмимесячные украинские облигации, номинированные в долларах. Их доходность в среднем составила 3,29% и 3,5% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна планирует занять до конца 2020 года около 457 млрд гривен (порядка $17 млрд). В сумму входят как внутренние, так и внешние заимствования.

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