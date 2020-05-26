Киев, 26 мая 2020, 12:17 — REGNUM В апреле 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте, вырос на 1,3% и составил $81,4 млрд, сообщили в пресс-службе министерстве финансов Украины.
В ведомстве отметили, что в условиях пандемии активность инвесторов в украинскую экономику была ожидаемо невысокой.
Более половины привлечённых средств выручены от продажи облигаций внутреннего госзайма, номинированных в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трёхмесячным украинским облигациям составила 11,24%. Чуть менее половины средств дали шести‑ и восьмимесячные украинские облигации, номинированные в долларах. Их доходность в среднем составила 3,29% и 3,5% соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна планирует занять до конца 2020 года около 457 млрд гривен (порядка $17 млрд). В сумму входят как внутренние, так и внешние заимствования.
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