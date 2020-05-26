Волжский, Волгоградская область, , 12:18 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба городской администрации расследуется в городе Волжский Волгоградской области. Собственник крупного промышленного предприятия не доплатил за аренду здания 24 млн рублей, сообщили 26 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи установили, что в 2014 году предприниматель заключил договоры аренды имущества с принадлежащими ему подконтрольными организациями. Работа шла в производственных цехах на арендованном оборудовании. Собственник предприятия получал прибыль, с расчётных счетов подконтрольных организаций перечислялась оплата за аренду, но в десятки раз ниже той суммы, которую он должен был уплачивать по договору с городской администрацией. Мужчина искусственно создал видимость финансовой неспособности и не доплатил в городской бюджет почти 24 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по местам жительства и в офисах фигурантов обнаружены и изъяты документы и цифровые носители информации, подтверждающие причастность к совершению преступления.