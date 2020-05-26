Бишкек, , 12:15 — REGNUM Киргизстанские пограничники задержали свыше 100 грузовиков, везших груз скоропортящихся продовольственных товаров из Казахстана в Киргизию, передает «Kaktus.media» сегодня, 26 мая.

По словам дальнобойщиков, среди которых есть как граждане Киргизии, так и Казахстана, казахские пограничники сразу после досмотра пропустили их без каких-либо проблем, а киргизские пограничники остановили их, взяли мазки для экспресс-тестов на коронавирус и попросили подождать несколько часов.

Однако, как отмечают водители, спустя 18 часов их все еще не отпускают со стоянки при пограничном посте, а сотрудники госавтоинспекции отказываются вернуть им документы. Когда их тесты на коронавирус будут готовы, никто внятно объяснить не может.

Также дальнобойщики жалуются, что у них нет воды и еды, поблизости отсутствуют туалеты.