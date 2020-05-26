Лунинский район, , 12:18 — REGNUM Реконструкцию здания МУК «Межпоселенческий центральный районный дом культуры Лунинского района Пензенской области» осуществляют в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2022 года». Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Реконструкцию начали в мае 2019 года. Первый этап планируют завершить в октябре текущего года. Общая стоимость работ составляет более 70 млн рублей. На объекте уже проведены все демонтажные работы, усилили стены, фундамент, теплоизоляцию фасадов здания, отремонтировали кровлю, установили оконные блоки, смонтировали систему вентиляции и кондиционирования. Восстановление и ремонт культурного учреждения не выбиваются из графика.

Сейчас ведутся работы по устройству главного входа, кирпичных перегородок и монолитного перекрытия внутри здания, монтажу внутреннего электроосвещения и электрооборудования. Полностью завершить реконструкцию районного ДК Лунинского района планируется в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт и реконструкция девяти Домов культуры (ДК) запланированы в Кабардино-Балкарии в 2020 году в рамках национального проекта «Культура».

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