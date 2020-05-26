Москва, , 12:08 — REGNUM В Госдуме видят опасности в том, что были отвергнуты предложения о раздаче денег населению на фоне спада экономики из-за коронавируса.

«Денег сейчас нет не только у Медведева, а у всех граждан. Налоги платить не из чего. И на отсутствие поддержки следует очевидная реакция. Раз вы не даёте нам, мы не дадим вам», — отметил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.

Это очень опасная тенденция, очень серьезный просчет госуправления, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финансовый блок правительства РФ и ЦБ выступили категорически против «вертолетных денег» для населения.

Вместе с тем ряд стран пошли на раздачу денег населения, среди них США и Япония.