Сеул, , 13:12 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса только пять из десяти крупных компаний в Южной Корее нанимают новых сотрудников в первом полугодии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, группа компаний Lotte осуществила сокращённый набор персонала в начале марта. Компании POSCO и SK проводят набор в настоящее время, а Samsung проведёт онлайн-тестирование в предстоящие выходные.

Кроме того, еще одним показателем спада найма стало сокращение подписчиков страхования занятости. В марте их число увеличилось лишь на 8 тыс. человек, что на 96% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что из-за пандемии в Южной Корее также растет число заявок на получение пособий по безработице. В апреле текущего года было подано 129 тыс. заявок, что на 32 тыс. Больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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