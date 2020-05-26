Москва, , 11:55 — REGNUM Китайская компания Chery планирует вывести на авторынок России новый премиальный бренд Chery Exeed. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что «chery» на китайском языке означает «особое благословение», а «exceed» с английского переводится как «превосходить».

Под новой маркой в России будут выходить две премиальные модели. Марка уже зарегистрирована. Так, первым на российском авторынке после снятия ограничений по коронавирусу появится кроссовер TXL. И только в следующем году будет представлен кроссовер VX, который размерами соотносим с Land Cruiser 200.

Chery Exeed TLX оборудован панорамной крышей, доступом в Интернет, автоматической фоновой подсветкой салона и голосовым управлением. В Китае модель идет с двигателем на 1,6 л мощностью 190 л. с. Привод на выбор может быть передним или полным.

Силовая линейка второго кроссовера, который будет представлен только осенью 2020 года, состоит, как предполагается, также из 1,6-литрового мотора только мощностью 197 л. с. Кроме того, предусмотрен вариант с турбированным движком на 2 л производительностью 220−254 л. с.

Напомним, в апреле 2020 года реализация компании Chery оказалась на 15,4% больше, чем в марте. Было продано 40 079 автомобилей китайской марки.

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