Москва, , 11:38 — REGNUM ЦБ просит у Госдумы закрепить в законодательстве право устанавливать правила поведения банков при работе с населением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку.

«У Банка России нет никакой возможности влиять на то, как в банке себя ведут по отношению к потребителю — через нормативный акт. Естественно, мы ведем работу, встречаемся… Но эта работа, скажем так, носит не очень нормативный характер», — отметил Швецов.

В частности, он указал на особенности применения банками такой меры поддержки населения, как кредитные каникулы.

Сейчас по закону заемщик может позвонить в банк и обратиться за каникулами, однако банки могут навязать свои программы реструктуризации долгов.

В настоящее время ЦБ рекомендует банкам те или иные правила.