Москва, , 11:37 — REGNUM Арбитраж Московской области продлил для «ЕвроситиБанка» конкурсное производство. Последний этап банкротства пролонгирован до 23 ноября 2020 года. Конкурсному управляющему в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» дали ещё полгода на завершение процедуры несостоятельности, передаёт ИА REGNUM.

Кредиторы против продления не возражали.

«Из имеющихся в материалах дела документов следует, что до настоящего времени осуществлены не все мероприятия, необходимые для завершения конкурсного производства в отношении должника», — отметили в решении суда.

На март 2020 года у банка были долги перед 756 кредиторами на сумму 10,839 млрд рублей. Ранее управляющий до 1 сентября 2020 года продлил срок расчётов с кредиторами.

Напомним, банк, созданный в 1992 году, работал изначально под названием «Пятигорский межрегиональный энергетический Северо-Кавказский инвестиционный банк». У него были представительства в Калининградской области и Ставропольском крае. Лицензии ПАО лишили в июле 2016 года. В том же году банк, занимавший на начало года 245-е место по размеру активов среди отраслевых организаций, был признан банкротом.