Владивосток, 26 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Приморье дорожные службы ведут ремонт почти четырехкилометрового участка автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Трассу реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Подрядчик уже выполнил работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, приступил к асфальтированию.
Кроме того, продолжается ремонт участка дороги с 153 по 160 км трассы Артём-Находка-порт Восточный. Восстановлены кюветы, укладывают водопропускные трубы.
Как сообщало ИА REGNUM, новую дорогу в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, которая менее чем за полгода «вздулась» и стала опасной для передвижения, подрядчики восстановят за свой счёт.