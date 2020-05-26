Киев, , 11:27 — REGNUM Намерение правительства Украины ввести накопительную пенсионную систему — это афера, которая затмит любые махинации с землей, заявил 26 мая украинский политический эксперт Вячеслав Чечило.

Эксперт задается вопросом — куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка?

«Потому что в накопительной системе самое важное — вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму — эти деньги нужно куда-то вкладывать», — поясняет специалист.

Чечило отмечает, что как вариант — средства можно вкладывать в «преддефолтные ОВГЗ» (облигации внутреннего займа):

«Минфин, конечно, будет очень рад, но вот пенсионеры по итогу вряд ли порадуются».

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Денис Шмыгаль в одном из интервью, опубликованных накануне, заявил, что накопительная пенсия на Украине может появиться с 1 января 2021 года. По его словам, сейчас правительство готовит соответствующие законопроекты. Шмыгаль подчеркнул, что в любом случае введение накопительной пенсии неизбежно для Украины из-за сложной демографической ситуации.