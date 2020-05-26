Москва, 26 мая 2020, 11:22 — REGNUM Помимо карантина, введённого почти во всём мире в связи с пандемией коронавируса, на мировой рынок нефти повлияют пусть и более медленные, но не менее серьёзные процессы, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 26 мая корреспонденту ИА REGNUM.
А как только это случится, по мнению Хестанова, тут же обострится конкуренция между производителями.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2020 года российское правительство издало постановление о введении временного запрета на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и ряда других видов топлива «в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива». Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года.