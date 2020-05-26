Ташкент, , 11:18 — REGNUM Япония выделит Узбекистану грант в размере $3 млн на развитие предпринимательства среди женщин в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в республике.

Средства направят на обучение. Планируется, что курсы смогут пройти около 3,5 тыс. женщин из Ферганской, Джизакской и Кашкадарьинской областей. Деньги также планируется направить на запуск бизнеса, что создаст 1,5 тыс. новых рабочих мест.

В рамках борьбы с пандемией Япония также планирует предоставить Узбекистану медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Отметим, между представителями Японии и Узбекистана регулярно проходят заседания узбекско-японского бизнес-клуба и семинаров Invest in Rising Uzbekistan.

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