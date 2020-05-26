Казань, , 11:24 — REGNUM Исполнение бюджета Казани в апреле 2020 года составило 1,106 млрд рублей, что на 43% меньше, чем в апреле предыдущего года. Об этом сообщил начальник финансового управления Ирек Мухаметшин, передаёт 26 мая KazanFirst.

«Исполнение апреля текущего года составило 1 млрд 106 млн рублей, что на 43%, или 834 млн рублей ниже уровня прошлого года», — сказал Мухаметшин в ходе делового понедельника.

При этом в первом квартале года бюджет столицы Татарии пополнили 3 млрд 563 млн рублей налоговых и неналоговых поступлений. Это 22,4% годового бюджетного назначения. Рост в годовом выражении составил 3% или 99 млн рублей.

«Сегодня мы вынуждены корректировать свои планы, ограничивая себя во всем, что может подождать до выполнения финансовой стабилизации», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин, говоря о последствиях вызванного пандемией экономического кризиса.