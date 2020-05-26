Москва, , 11:15 — REGNUM Ситуация на валютном рынке стабильная и определяется экономическими факторами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«То, что произошло на валютном рынке последние два-три месяца — это очень хорошая конфигурация того, что выбор конфигурации макроэкономической политики был верный», — сказал Заботкин.

Касаясь обменного курса, он напомнил, что ЦБ не делает «вперёд идущих заявлений».

«С точки зрения платежного баланса, надо сказать, что, наверное, следует ожидать некоего восстановления и импорта, и спроса на валюту со стороны импортеров. Но вместе с тем, скажем, что такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значима, особенно летом, это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет», — рассуждает представитель регулятора.

«В целом, на наш взгляд, ситуация на валютном рынке стабильная и определяется экономическими факторами. Если при цене нефти в 10 долларов курс вёл себя сравнительно стабильно, то и дальше он будет его колебания будут в рамках того, что мы ожидаем», — отметил Заботкин.