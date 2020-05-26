Москва, , 11:13 — REGNUM Банк России не стал проводить операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках упреждающих мер по снижению волатильности с расчётами 25 мая. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это произошло впервые с 10 марта.

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Объем операций ЦБ РФ по продаже валюты на внутреннем рынке с расчётами 22 мая составил 11,1 млрд рублей.

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Напомним, упреждающую продажу валюты Банк России проводит с 10 марта. Продажа будет происходить, пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния. По состоянию на конец марта, на внутреннем рынке было продано валюты более чем на 127 млрд рублей.

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