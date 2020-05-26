Набережные Челны, Татария, , 11:11 — REGNUM В рейтинге ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых машин российский автопроизводитель КамАЗ занял 16-е место. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг был обнародован в ежегодном докладе The Global Truck Industry, который отражает состояние грузовой отрасли.

По данным российской компании, за 2019 год было реализовано 35,5 тысяч тяжелых грузовиков КамАЗ. Этот результат оказался лучше, чем у итальянской компании Iveco и японской Isuzu.

«При этом на вершине рейтингов по-прежнему остаётся немецкая компания Daimler, которая с 2008 года является стратегическим партнёром и крупным акционером «КамАЗа», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая глава Татарии Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что на предприятии КамАЗ в апреле 2020 года было выпущено 3113 грузовиков.

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