Набережные Челны, Татария, 26 мая 2020, 11:11 — REGNUM В рейтинге ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых машин российский автопроизводитель КамАЗ занял 16-е место. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейтинг был обнародован в ежегодном докладе The Global Truck Industry, который отражает состояние грузовой отрасли.
По данным российской компании, за 2019 год было реализовано 35,5 тысяч тяжелых грузовиков КамАЗ. Этот результат оказался лучше, чем у итальянской компании Iveco и японской Isuzu.
«При этом на вершине рейтингов по-прежнему остаётся немецкая компания Daimler, которая с 2008 года является стратегическим партнёром и крупным акционером «КамАЗа», — говорится в сообщении.
Напомним, 20 мая глава Татарии Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что на предприятии КамАЗ в апреле 2020 года было выпущено 3113 грузовиков.
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