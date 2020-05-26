Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Внешний долг Грузии может вырасти из-за условий, прописанных в кредитных соглашениях, заключенных грузинским правительством. Об этом говорится в докладе Службы государственного аудита, опубликованном 25 мая на сайте органа финансово-экономического контроля.

В отчете указано на плавающие процентные ставки, которые предусмотрены условиями государственных кредитных договоров, в 2019 году. Из-за этого есть риск, что стоимость их обслуживания может вырасти.

Специалисты аудита указывают, что в прошлом году уже произошел рост затрат на обслуживание госдолга. Тогда затраты на него увеличились на 386,6 млн. лари (около $120 млн по курсу) и составили 2,9 млрд. лари. (около $911 млрд по курсу).

Стоит отметить, что в 2020 году в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, правительство Грузии договорилось о кредитах на $3 млрд. Также значительная материальная помощь была передана Тбилиси от Евросоюза.

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