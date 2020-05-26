Москва, , 11:08 — REGNUM Рассуждая о будущих ценах на нефть, шансов на то, что сбудется оптимистичный прогноз, крайне мало, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 26 мая корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал выводы экспертов агентства Национальные кредитные рейтинги, которые предложили два сценария (оптимистичный и пессимистичный) того, как будет разворачиваться ситуация на мировом рынке нефти.

«Мне кажется, что шансов на оптимистичный прогноз довольно мало. Нет никаких веских аргументов в пользу того, что после отмены ограничений вирусу что-то может помешать сделать то, что он уже сделал. Трудно сказать, чем будут повторные карантины отличаться от первичных. Но судя по тому, что реакция властей почти во всех странах более-менее похожа, сюрпризов ждать неоткуда. Поэтому базовым выглядит пессимистичный сценарий. Ну либо будет бешеный прорыв в вакцинах», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщалось ранее, что, согласно негативному сценарию НКР, в 2020 году будет иметь место серьёзное падение спроса на чёрное золото — на 14−15%, а восстанавливаться цены будут очень медленно и достигнут 35 долларов за баррель только в 2021 году. Другой сценарий предполагает, что во второй половине 2020 года нефть марки Brent подорожает до 35−40 долларов за баррель, а в 2021 году — до 37−42 долларов.