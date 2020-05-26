Москва, , 11:07 — REGNUM Российские банки могут выдержать шоки вдвое мощнее, чем в 2008 или 2014 годах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин.

«Сейчас наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить, абсорбировать потери в связи с ухудшением возможного качества кредитного портфеля и признание его обесценивания, признания потерь по кредитному портфелю и потерять накопительным итогом единовременно до 10% сокращение выплат по этому портфелю», — заявил Тулин.

Это много, дал он оценку.

«Это шок в два раза более сильный, чем шок, допустим 2008 и 2014 годов. В два раза больше шок банковский сектор может на себя принять без нарушения нормативов», — отметил Тулин в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку.

По его словам, в ЦБ «привыкли к тому, что у нас в стране и во всём мире кризисы случаются с пугающей регулярностью».

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