Киев, , 11:01 — REGNUM Кризис экономики Украины начинает свой разгон, заявил 26 мая украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию в стране.

«Падаем очень быстро», — отметил, в частности, специалист.

Гончаров подчеркнул, что объемы промышленного производства на Украине в апреле 2020 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого 2019 года сократились на 16,2%, а за март было зафиксировано падение всего на 7,7%.

«Также финансовый резерв страны тает очень быстро. И хотя сам по себе долг Украины не слишком проблемный… но у нас проблема в том, что даже существующая долговая нагрузка очень сильно зависит от экспортных цен на украинские сырьевые товары и резкого сокращения доходов национальных производителей», — объяснил экономист.

«Вот теперь ждем не вторую волну коронавируса, а девятый вал экономического кризиса», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины заявили, что в марте экономика страны только начала ощущать эффект от пандемии колронавируса и введения карантинных мер для ее сдерживания. Министерство экономики оценилопадение ВВП Украиныв первом квартале на уровне 1,2% (ранее предполагалось падение на 0,9%). И кабмин, и Нацбанк Украины неоднократно заявляли, что самые большие проблемы в экономике будут во втором квартале текущего года.