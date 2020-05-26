Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбургской области появится «Фабрика процессов». Вопрос о ее создании за счет субсидий рассмотрен на заседании областного правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Предполагается, что «Фабрика процессов» станет площадкой, которая обеспечит практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством воспроизведения реальных производственных и вспомогательных процессов.

Эта форма профподготовки востребована в России. У оренбуржцев появится возможность воспользоваться площадкой, не покидая пределы региона. «Фабрику процессов» создадут в рамках адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях, которая является частью реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».