Москва, , 10:49 — REGNUM Во время пандемии наблюдается снижение спроса населения на покупку квартир. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку.

«Наблюдается снижение спроса населения на приобретение квартир», — констатировала Полякова.

При этом представитель ЦБ отметила роль субсидированной ипотеки под 6%, по ее словам, выдано кредитов почти на 40 млрд рублей.

В России официально стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Такую форму поддержки строительной отрасли на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. Получить жилищный кредит по льготной ставке можно с 17 апреля по 1 ноября 2020 г. в одном из банков — участников программы.