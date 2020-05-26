Минск, , 10:53 — REGNUM Почти у 100 специалистов, которые работают на строительной площадке Белорусской атомной станции (БелАЭС), тесты на коронавирус дали положительные результаты. Об этом 26 мая рассказал глава Росатома Алексей Лихачев в своем видеообращении к сотрудникам отрасли, которое опубликовано на сайте государственной корпорации.

«На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов (на коронавирус — ред.)», — сказал глава Росатома.

Также он отметил, что в данное число входят не только работники госкорпорации, но также и представители белорусской стороны.

При этом Лихчаев подчеркнул, что несмотря на то, что на стройплощадке БелАЭС соблюдаются все необходимые меры карантинного характера, он призывает руководство станции и кураторов проекта со стороны Белоруссии провести дополнительную работу в данном вопросе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что теперь в Белоруссии из-за угрозы коронавируса при регистрации брака разрешается присутствие не более 10 человек.