Москва, , 10:43 — REGNUM Россия с апреля по май поставила в Белоруссию порядка 4 тыс. тонн гречки и 1 тыс. тонн риса, сообщает 26 мая пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

«Всего с начала 2020 года поставки российской крупы в республику достигли 10,27 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по экспорту гречневой крупы являются Алтайский край, Брянская и Курская области.

Поставки продовольствия в Белоруссию осуществляются в полном объеме и без ущерба внутреннему рынку, уточнила вице-премьер, курирующая сельское хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство сохраняет прогноз по экспорту продукции агропромышленного комплекса в текущем году в размере $25 млрд.

На сегодняшний день в России засеяно более 36 млн га из запланированных под яровые 52 млн. Министерство рассчитывает, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 млн тонн, добавил он.

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