Красноярск, , 10:42 — REGNUM АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» (Красноярский край) до 31 июля 2025 года должно будет подготовить опытно-конструкторскую работу на тему «Модернизация многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Стоимость контракта, заключённого с Роскосмосом, составляет 11 404 454 100 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Контракт подписан по итогам открытого конкурса. Выполнить работы, финансируемые в том числе за счёт космической программы России на 2016−2025 годы, исполнитель должен в 15 этапов. Последний этап завершится к 31 мая 2025 года.

В задачи исполнителя входит среди прочего разработка дополнения к эскизному проекту на МКСР «Луч», разработка некоторых опытных образцов, а также лётные испытания модернизированной системы «Луч».

Космические геостационарные аппараты «Луч-5А», «Б» и «В» были запущены в 2011, 2012 и 2014 годы. Космический аппарат «Луч-5А» разрабатывался как раз в красноярской компанией.

Сама система «Луч» предназначается для информационного обеспечения объектов ракетно-космической техники, в том числе международной космической станции, а также обмена новостями между телецентрами, проведения телемостов и в работе платформ данных Росгидромета.

Напомним, АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» специализируется на выпуске космических аппаратов и систем свыше 60 лет. На сайте АО уточняется, что на счету данного производителя 2/3 орбитальной группировки России.