Токио, , 10:45 — REGNUM Японская компания Yamaha планирует начать продажи байка Tenere 700 на американском рынке в начале июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Тем не менее уже сейчас любой желающий может предварительно заказать будущую новинку через официальный сайт. За байк покупателям придётся выложить немалую сумму — 9999 долларов (около 718 тыс. руб.). Мотоцикл предлагается в трёх цветах: Matte Black, Ceramic Ice и Intensity White.

За доплату у дилеров Yamaha можно приобрести два комплекта аксессуаров: Rally Pack и Tour Pack.

Комплект Rally Pack включает в себя противоскользящую пластину, специальную защиту радиатора и направляющие цепи, а также моноседельную стойку.

Комплект Tour Pack состоит из набора боковых кофров.

Ранее автопроизводитель Yamaha запатентовал в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза дизайн спортивного электрокара. Над проектом авто работал британский инженер и дизайнер Гордон Мюррей.

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