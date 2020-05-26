Москва, , 10:40 — REGNUM Российские банки готовы к испытаниям на прочность в новых условиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин.

«Российские банки готовы к испытаниям на прочность качественно лучше, чем накануне кризисов 2008, 2009 и 2014 годов», — заявил Тулин в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку.

В этой связи он отметил роль масштабной очистке банковского сектора.

Представитель ЦБ отметил, что в 2019 году у кредитных организаций было отозвано меньше лицензий, чем в предыдущие годы, даже меньше, чем в 2013 году.

«Уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных последствий», — отметил он.

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