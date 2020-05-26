Москва, , 10:40 — REGNUM Какой бы кризис ни настигал жителей России, есть отрасли, которые должны работать стабильно и надежно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Минэнерго о сокращении срока моратория на пени за неуплату ЖКХ.

«Речь идет о поставщиках электричества, газа, тепла и воды как гражданам в квартиры, так и на промышленные и иные предприятия.

Все эти компании регулируются тарифными решениями государства, что исключает сверхприбыль, и деньги, поступающие от потребителей «с колес» уходят на ремонты, инвестиционную деятельность, модернизацию, оборудования.

Поэтому важно сохранять и систему расчетов, которая сложилась десятилетиями. Мораторий на пени за неоплату услуг ЖКХ — был важным антикризисным решением, он давал психологическую уверенность потребителям.

Но по мере того, как карантин снимается, а это касается уже более чем половины регионов России, и восстанавливается экономическая деятельность, надо стимулировать нормальную систему расчетов за услуги и товары.

При этом мы понимаем, что социально незащищенные граждане получают дотации от государства на оплату услуг ЖКХ и они как раз были и остаются самыми ответственными плательщиками. Так что инициатива Минэнерго вышла вовремя», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ и завершить действие моратория уже 31 мая.