Москва, , 10:37 — REGNUM Низкобюджетная авиакомпания «Победа» планирует на полгода приостановить лизинговые платежи по десяти воздушным судам в адрес ирландской лизинговой дочки Сбербанка SB Leasing Ireland. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота» на сервере раскрытия информации.

В описании сделки сказано о прекращении обязательств арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы за десять самолётов в период с марта по август 2020 года. С сентября запланирован переход на фиксированный размер ежемесячной аренды.

Параметры сделки предусматривают, что при неисполнении платёжных обязательств «Победой» исполнять их будет «Аэрофлот». Решение по этим вопросам будут принимать на общем собрании акционеров «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних перелётов.

Читайте также: «Победа» анонсировала поэтапное возобновление внутренних перелетов