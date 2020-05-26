Джакарта, , 10:23 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Индонезии объявило о возможности экспорта свежих овощей во время пандемии, сообщает Antara.

В министерстве заявили, что из-за обильных запасов сельскохозяйственной продукции можно экспортировать несколько видов свежих овощей, таких как салат, шпинат, капуста, морковь.

Генеральный директор по садоводству в министерстве сельского хозяйства Прихасто Сетьянто заявил о необходимости усилить и расширить возможности местной сельскохозяйственной продукции.

По его словам, импорт овощей в 2019 году увеличился, особенно промышленного чеснока и картофеля. Производство чеснока в Индонезии, хотя и выросло с 49 000 тонн до 88 000 тонн в 2019 году, по-прежнему не может удовлетворить национальные потребности, которые достигают 580 000 тонн в год.

Напомним, экспорт сельскохозяйственной продукции из Индонезии в Китай в 2019 году достиг $3,89 млрд, а импорт оценивался в $2,02 млрд.