Владивосток, , 10:22 — REGNUM Во Владивостоке производственное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за снижения спроса на продукцию. Об этом 26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Постепенно рабочая неделя на предприятии будет сокращена до четырех дней. Кроме того, предполагается, что заработная плата сотрудников будет также уменьшена на одну пятую часть.

«Такие меры являются реакцией на снижение спроса, который сегодня наблюдается по всему миру и касается всех автозаводов», — сообщил источник агентства.

Предпринимаемые на предприятии действия позволят преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что на калужском автозаводе Volkswagen будут сокращены 79 сотрудников, что связано с сокращением спроса на машины марки в России.

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