Вильнюс, , 10:10 — REGNUM Безработица в Литве составляет 11,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 мая. По данным литовской службы занятости, к 25 мая в стране было 200,9 тыс. со статусом безработных.

За 10 недель карантина безработица увеличилась на 2,4%. При этом всего в службе занятости зарегистрировано 440 тыс. человек.

Фиксируется и то, что всё меньше людей обращается в службу при поиске работы. За минувшую неделю, 18−24 мая, в поисках работы ежедневно обращалось по 1 тыс. человек, что почти в два раза меньше, чем в середине карантина, когда ежедневно обращалось по 1,9 тыс. человек.