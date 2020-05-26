Ижевск, , 10:04 — REGNUM В Удмуртии дома, в которых менее пяти квартир, исключены из региональной программы капитального ремонта. Порядок возврата взносов граждан на капремонт определён постановлением правительства республики от 18 мая, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Возврату подлежат взносы, уплаченные с 2015 года. По словам главы правового управления регионального Фонда капремонта Анны Ситник, жителям вернут средства за вычетом суммы, ранее израсходованной на ремонт каждого из домов.

Из программы в целом исключены 263 дома на территории Удмуртии, по 34 домам готовятся документы. По состоянию на 25 мая в Фонд поступило 50 заявлений от собственников на возврат около 740 тыс. рублей. Средняя сумма возврата составляет около 13,3 тыс. рублей.

Форма заявления для возврата средств опубликована на сайте Фонда kapremont18.ru в разделе «Документы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году взносы на капремонт в Удмуртии увеличены почти на 20% по сравнению с предыдущим годом, причем объем тарифа не пересматривался с 2015 года. Так, для жителей домов с лифтом взнос увеличился с 7,3 рубля до 8,7 рубля или на 19,2%, для жителей домов без лифта размер платы вырос с 6,7 рубля до 8 рублей или на 19,4%. В региональном минстрое подсчитали, что экономически обоснованный объем взноса составляет на 2020 год 11,6 рубля для домов с лифтом и 10,7 рубля — для домов без лифтов, то есть практически в два раза больше действующего уровня.