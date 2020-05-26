Москва, , 10:02 — REGNUM В апреле 2020 года японский автопроизводитель Mazda снизил продажи машин в России по сравнению с прошлым годом на 67%, до 739 экземпляров. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по апрель текущего года российские автолюбители приобрели 8324 новых автомобиля Mazda. Это на 6% меньше показателя прошлого года. Таким образом, доля продаж машин японского бренда на авторынке России составила 2%, в то время как год назад она была 1,8%.

Стоит отметить, что самой популярной в РФ моделью марки Mazda стал кроссовер CX-5. В апреле 2020 года продажи этого авто составили 581 единицу, что на 60% меньше, чем в апреле 2019 года. Таким образом, модель вошла в топ-25 самых продаваемых авто на российском рынке.

Напомним, японская автокомпания Mazda приступила к выпуску на заводе в Хиросиме своего первого электрокара — Mazda MX-30.

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