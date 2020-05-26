Новосибирск, , 09:58 — REGNUM Рынки Новосибирска возобновили работу с сегодняшнего дня, 26 мая. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешили продавать продовольственные товары и товары для садоводства и огородничества. Под запретом пока продажа непродовольственных товаров. Об этом ИА REGNUM сообщили правительстве Новосибирской области.

«После возобновления работы рынков самое важное — продолжать соблюдать комплекс санитарных мер для противодействия распространению коронавируса, — подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Мониторинг розничных рынков мы намерены проводить регулярно».

Уточняется, что предприниматели имеют все необходимые средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы.

Напомним, что рынки, расположенные на территории Новосибирской области, возобновили работу ещё 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая предприниматели и сотрудники трёх рынков Новосибирска собрались на входе в здание правительства Новосибирской области. Они пожаловались на тяжёлое материальное положение из-за закрытия на карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти рассказали, смогут ли рынки Новосибирска возобновить работу