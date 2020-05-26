Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Рынок Грузии насыщен защитными масками отечественного производства и теперь их можно будет поставлять на экспорт. Об этом 25 сказала министр экономики страны Натия Турнава во время открытия предприятия по производству медицинских масок.

«Местный рынок настолько насыщен медицинскими и бытовыми масками хорошего качества, что мы приняли решение начать их экспорт», — приводят слова главы минэкономики журналисты агентства «ИнтерпрессНьюс».

Турнава напомнила, что еще недавно в Грузии маски не производились, но вскоре после начала пандемии коронавируса их изготовление было поставлено на поток. Она также отметила, что со стороны государства таким предприятиям будет оказана поддержка.

Стоит отметить, что Грузия столкнулась с проблемой нехватки средств индивидуальной защиты из-за введения в других странах моратория на их вывоз за границу. Первыми изготавливать маски начали производства по пошиву одежды.

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