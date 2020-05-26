Нур-Султан, , 09:48 — REGNUM Объем производства продукции животноводства в Казахстане по итогам 2020 года вырастет на 4,2%. Об этом 26 мая заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на заседании правительства.

По его словам, за четыре месяца 2020 года объем валовой продукции животноводства составил 656 млрд тенге ($1,58 млрд), что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Министр добавил, что прогнозируемый объем инвестиций в отрасли составит 350 млрд тенге ($845 млн). До 2025 года планируется нарастить экспорт говядины до $370 млн, а также создать 42 тыс. рабочих мест.

Отметим, по итогам 2019 года производство мяса птицы в Казахстане выросло на 14%. Вместе с тем на импорт приходится 45% от общего объема потребления.

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