Казань, , 09:52 — REGNUM В Казани продолжают строительство самого длинного трамвайного маршрута в России, сообщил замруководителя исполкома — председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Закольцованная трамвайная линия протяженностью 34 км пройдет по территории шести районов города, решив тем самым проблему транспортной доступности многих объектов.

ИА REGNUM напоминает, трамвайное движение на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская планируют запуститить в конце лета. Строительство первого этапа Большого казанского кольца начали в июле 2019 года на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская, где возводят четырехполосную дорогу протяженностью 800 м с путепроводом над Фермским шоссе и подземным переходом. Второй этап строительства на участке от ул. Борисковская до ул. Техническая начали в марте. Протяженность участка составит 1,22 км. Ввести участок протяженностью 700 м запланировали в 2020 году, а участок протяженностью 522 м — в 2021 году.

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