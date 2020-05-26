Лондон, , 09:41 — REGNUM После смягчения ограничительных карантинных мер, введенных на территории Великобритании из-за пандемии коронавируса, граждане страны начали активнее покупать недвижимость за городом или более просторные квартиры в городах. Об этой ситуации на британских рынках недвижимости 26 мая рассказали в агентствах недвижимости страны, передает РИА Новости.

По данным агентов, после ослабления карантина количество обращений вернулось к уровню, который был до пандемии и, по их словам, карантин и длительная самоизоляция в домашних условиях подвигли потенциальных покупателей к рассмотрению покупки отдельного собственного жилья, а не квадратных метров в многоквартирных домах.

«Мы наблюдаем особую активность на рынке жилья начального уровня в 1−2 миллиона фунтов стерлингов со стороны пар, начинающих семейную жизнь», — рассказал Эндрю Грукок из Knight Frank и добавил, что такие пары чаще всего теперь не стремятся переехать из маленьких квартир в более просторные, а сразу пытаются приобрести себе дом за городом.

При этом отмечается, что, несмотря на многочисленные пожелания сменить свое жилье и жесткую борьбу за невидимость в рядах районов британской столицы, граждане страны осторожничают и не спешат заключать сделки, ожидая снижения цен на недвижимость.

Также указывается, что во время карантина в апреле текущего года цены на недвижимость в Британии росли в соответствии с годовым уровнем и так как нынешние сделки все были заключены до карантина, теперь сложно предсказать как они изменятся в ближайшем будущем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно, что общее число умерших от COVID-19 в Великобритании достигло 36793 человек.