Москва, , 09:39 — REGNUM Рейтинг самых доступных машин премиального сегмента на российском авторынке по актуальным ценам составили специалисты портала «Цена Авто».

В ходе мониторинга специалисты портала обнаружили десятку премиальных моделей, цена которых не превышает 2 100 000 рублей. Первое место в этом списке занимает Mini One Cooper. Цена трехдверной модели этого хэтчбека составляет от 1 560 000 рублей.

На втором месте разместился Jeep Renegade. Стоимость базовой комплектации Sport начинается от 1 579 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров седан Mercedes-Benz A-Class, версию A 200 Style которого можно купить за 1 900 000 рублей. Затем следует Audi A3 Sedan. За начальную комплектацию Premium придется заплатить 1 905 000 рублей.

Кроме того, в этот рейтинг вошли: Mini Countryman (версия Cooper стоит 1 925 000 рублей), BMW 2-Series (2 060 000 рублей за комплектацию 218i Base), MINI Clubman (от 2 070 000 рублей), BMW X1 и BMW X2, чья цена в базовой комплектации sDrive18i SE составляет 2 090 000 рублей. Последнее десятое место занял кроссовер Lexus UX200. Стоимость его базовой версии Live начинается от 2 099 000 рублей.

Напомним, на 48% сократились в апреле 2020 года продажи автомобилей сегмента премиум на вторичном авторынке России.

Читайте также: Hyundai выпустила тизер Santa Fe нового поколения