Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае за счет сэкономленных на субсидируемых авиарейсах Пермь-Прага-Пермь поддержат сотрудников ПГУП «Автовокзал» и межмуниципальных перевозчиков. Такое решение приняло краевой правительство, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что сэкономленные средства должны оставаться в транспортной отрасли — необходимо поддержать предприятия, пострадавшие в условиях пандемии COVID-19.

Из-за отмены субсидируемых заграничных авиарейсов сэкономлено 64 млн рублей. Из них 37 млн рублей направят в виде субсидий перевозчикам, работающим на межмуниципальных маршрутах. Благодаря этим средствам перевозчики смогут сохранить устойчивость, в частности, выдать зарплату сотрудникам. Напомним, что и автоперевозки попали под ограничение из-за распространения коронавируса.

Еще 18,4 млн рублей получит автовокзал в Перми. Деньги пойдут на оплату труда 261 работника. На выплату заработной платы сотрудников муниципальных унитарных предприятий, обслуживающих маршруты регулярных перевозок, выделят 8,6 млн рублей.

Стоит отметить, что с 6 апреля межрегиональные перевозки приостановили. С 11 мая ряд рейсов возобновили. На сегодняшний день пассажиропоток составляет всего лишь 31% от объема мая 2019 года.