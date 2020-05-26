Москва, , 09:20 — REGNUM Шведская компания Volvo сообщила о старте на российском авторынке нового бренда Recharge, под которым продаются электрокары автопроизводителя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в текущем году под брендом Recharge в РФ будут продаваться два авто Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8 с моторами Twin Engine plug-in hybrid. К ним в ближайшие пять лет присоединятся еще несколько авто.

Продаваться модель ХС90 Т8 будет за 5 559 000 рублей, а XC60 T8 — за 6 466 000 рублей.

Кроме того, Volvo планирует оснастить зарядными станциями свои автоцентры. Это станет основным этапом реализации стратегии, направленной на усиление позиций компании на рынке электрокаров.

Стоит отметить, что самой популярной моделью шведской марки на российском рынке является Volvo XC60. Это авто за январь-апрель текущего года приобрели 635 человек.

Ранее в компании Volvo заявили, что для снижения риска ДТП будут комплектовать все свои новые модели ограничителем максимальной скорости. Он будет установлен на отметке 180 км/ч. Данную опцию можно будет активировать при передаче своего транспортного средства в пользование другим лицам (членам семьи, начинающим водителям).

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